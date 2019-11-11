***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2019 11:50
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Aygül 14.10.2019 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797979
BIST
16:14103.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 639,18
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:145,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:146,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:14271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4131
|7,4503
|% 0,92
|
|Frank
|5,7856
|5,8205
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,42
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|7,96
|
|Yarım
|869
|892
|3,85
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|
Seans Raporu
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