***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden sürdürülebilir faiz geliri elde etmektir. Risk Değeri 5 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800005BIST