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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 11:53
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST' Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806471


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,89 128.312.525 % 16,43  
DURDO 15,70 8.114.133 % 11,82  
CRFSA 5,20 81.795.539 % 10,40  
SAMAT 1,97 17.574.880 % 10,06  
YBTAS 3.239,50 102.599 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8448 7,8841 % -0,14  
Frank 6,1188 6,1556 % -0,08  
Riyal 1,5835 1,5914 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 4,28  
Altın Gr. 291 292 1,37  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 3,20  
Yarım 929 953 1,54  
Çeyrek 466 477 0,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,25 66,25 0,25  
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