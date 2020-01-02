***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 11:53
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST' Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806471
BIST
14:16115.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 724,72
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:165,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9589
En Düşük
5,9430
14:166,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:16291,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,29
|Açılış
|: 291,47
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.312.525
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.114.133
|% 11,82
|
|CRFSA
|5,20
|81.795.539
|% 10,40
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|7.006.495
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.175.312
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,50
|401.727.661
|% 4,69
|
|IPEKE
|8,49
|397.868.143
|% 9,97
|
|HALKB
|6,07
|378.801.416
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,73
|376.006.292
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.753.966
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|240.113.067
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|140.015.944
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8448
|7,8841
|% -0,14
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,28
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,25
|
Seans Raporu
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