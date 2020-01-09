***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2020 12:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçların?dan oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir. Fon yatırım amacı ve politikası gereği orta vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fonun risk değeri 4 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810182
BIST
13:23116.803
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.927,03
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:235,8766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0382
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:236,5311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0439
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:23292,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -4,79
|Açılış
|: 292,22
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,54
|9.191.493
|% 18,93
|
|FMIZP
|55,00
|5.359.649
|% 12,24
|
|RYSAS
|4,78
|35.524.470
|% 11,94
|
|PINSU
|2,31
|9.073.896
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|BURVA
|12,50
|1.325.766
|% -3,10
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,16
|1.397.351.582
|% 4,89
|
|GARAN
|11,91
|420.119.715
|% 7,30
|
|HALKB
|6,31
|371.228.209
|% 3,61
|
|ASELS
|22,84
|363.582.092
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,87
|343.953.919
|% 6,86
|
|ODAS
|2,31
|298.866.280
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,63
|185.135.991
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,72
|290.306.417
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6266
|7,6648
|% -1,30
|
|Frank
|6,0029
|6,0391
|% -0,88
|
|Riyal
|1,5608
|1,5686
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,58
|
|Yarım
|933
|957
|-31,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,86
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,08
|