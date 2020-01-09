***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçların?dan oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir. Fon yatırım amacı ve politikası gereği orta vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fonun risk değeri 4 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810182BIST