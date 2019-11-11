***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2019 11:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797901
BIST
16:18103.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 511,79
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:185,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:186,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:18271,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,94
|Açılış
|: 271,27
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,68
|90.831.510
|% 16,35
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.364.734
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|MNDRS
|0,86
|32.257.208
|% -6,52
|
|FONET
|3,16
|14.019.550
|% -6,51
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|ASELS
|18,86
|305.368.247
|% -0,26
|
|GARAN
|9,89
|264.040.650
|% 1,02
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|136.339.565
|% -0,43
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% 0,90
|
|Frank
|5,7852
|5,8200
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|2,66
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 591, 87 artarak (% 0.46 ) 128, 205
-
16:32XU100
Endeks 103, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 015.00 milyon TL de
-
16:32BOSSA
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 530, 109 adet işlem
-
16:31BSOKE
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 217, 370 adet işlem
-
16:29DOAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 374, 373 adet işlem