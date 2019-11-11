HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4131
|7,4503
|% 0,92
|Frank
|5,7856
|5,8205
|% 0,56
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% 0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,18
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|Yarım
|868
|890
|2,48
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|-0,48
Seans Raporu
- 16:25IHEVA Yüzde 6.54 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 946, 391 adet işlem
- 16:23NATEN Yüzde 8.26 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 109, 890 adet işlem
- 16:22XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 493, 7 artarak (% 0.50 ) 99, 647
- 16:22 Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, IHGZT, UMPAS, ISBTR, OLMIP
- 16:22 MRSHL, GEDIK, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında