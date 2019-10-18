***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.10.2019 15:01
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HVS Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793914
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