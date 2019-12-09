***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.12.2019 12:52
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802534
BIST
14:36108.829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,16
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:365,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0187
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:366,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4297
En Düşük
6,3863
14:36272,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,95
|Açılış
|: 272,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,51
|5.788.099
|% 14,98
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|GLRYH
|2,46
|25.194.494
|% 11,82
|
|AFYON
|6,36
|137.641.313
|% 10,61
|
|SMART
|7,66
|2.572.772
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,27
|11.634.098
|% -7,38
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,84
|729.227.562
|% 0,87
|
|ISFIN
|3,16
|358.267.213
|% 3,61
|
|ASELS
|19,62
|343.620.484
|% 1,40
|
|TUPRS
|122,80
|246.967.094
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.360.735
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.360.735
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.763.883
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,16
|358.267.213
|% 3,61
|
|IHLGM
|0,88
|82.752.810
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6122
|7,6503
|% 0,40
|
|Frank
|5,8302
|5,8654
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5415
|1,5492
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,55
|