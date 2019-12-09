***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.12.2019 12:52
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802538
BIST
14:35108.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -65,07
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:355,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0187
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:356,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4297
En Düşük
6,3863
14:35272,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,95
|Açılış
|: 272,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,47
|5.809.044
|% 14,64
|
|CEMAS
|1,58
|108.803.038
|% 12,86
|
|GLRYH
|2,47
|25.262.011
|% 12,27
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.572.772
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,29
|11.690.668
|% -7,03
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,85
|733.005.072
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,18
|361.600.265
|% 4,26
|
|ASELS
|19,63
|344.459.484
|% 1,45
|
|TUPRS
|122,90
|247.051.584
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,50
|216.539.879
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.539.879
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.775.992
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,18
|361.600.265
|% 4,26
|
|IHLGM
|0,89
|82.755.696
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,58
|108.803.038
|% 12,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6104
|7,6485
|% 0,38
|
|Frank
|5,8300
|5,8651
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5414
|1,5492
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|