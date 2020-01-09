***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 13:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810275
BIST
13:22116.805
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.929,21
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:225,8746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0402
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:226,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0445
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:22292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -4,85
|Açılış
|: 292,16
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,48
|9.392.013
|% 17,98
|
|FMIZP
|54,75
|5.547.851
|% 11,73
|
|RYSAS
|4,77
|35.667.051
|% 11,71
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,00
|20.968.339
|% 9,89
|
|BURVA
|12,00
|1.328.532
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,13
|1.410.798.351
|% 4,67
|
|GARAN
|11,89
|422.863.626
|% 7,12
|
|HALKB
|6,30
|376.186.662
|% 3,45
|
|ASELS
|22,84
|367.076.462
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|356.406.872
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|356.406.872
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|347.373.691
|% 6,29
|
|ODAS
|2,31
|299.604.581
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,64
|185.745.697
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,72
|294.584.268
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6322
|7,6704
|% -1,23
|
|Frank
|6,0080
|6,0442
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5619
|1,5697
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,93
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,26
|
|Yarım
|933
|957
|-32,05
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,02
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,06
|