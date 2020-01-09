***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 13:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810272
BIST
15:51116.838
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 3.961,51
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:515,8770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0378
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:516,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:51293,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,57
|Açılış
|: 293,44
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,09
|77.340.490
|% 19,20
|
|ODAS
|2,54
|708.360.599
|% 18,14
|
|RYGYO
|4,77
|77.929.280
|% 17,20
|
|CELHA
|7,39
|18.493.590
|% 16,56
|
|SRVGY
|11,36
|4.542.529
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,96
|5.911.416
|% -3,87
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.758.138.234
|% 4,44
|
|ODAS
|2,54
|708.360.599
|% 18,14
|
|GARAN
|11,84
|522.425.453
|% 6,67
|
|PETKM
|3,82
|509.652.696
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,45
|507.864.015
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|507.864.015
|% 4,32
|
|ODAS
|2,54
|708.360.599
|% 18,14
|
|ISGYO
|1,87
|403.005.256
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|290.366.037
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|420.089.672
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6352
|7,6735
|% -1,19
|
|Frank
|6,0104
|6,0466
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
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