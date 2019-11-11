HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|KFEIN
|8,68
|90.831.510
|% 16,35
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4097
|7,4468
|% 0,87
|Frank
|5,7846
|5,8194
|% 0,54
|Riyal
|1,5344
|1,5421
|% 0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,15
|Altın Gr.
|271
|271
|0,94
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|Tam
|1.795
|1.840
|4,79
|Yarım
|868
|890
|2,32
|Çeyrek
|435
|445
|1,16
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|B. Petrol
|62,11
|62,11
|-0,40
Seans Raporu
- 16:31BSOKE Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 217, 370 adet işlem
- 16:29DOAS Yüzde 4.72 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 374, 373 adet işlem
- 16:28GEDIK Yüzde 5.79 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 231 adet işlem
- 16:27XU100 Endeks 103, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 5, 954.00 milyon TL de
- 16:27GYHOL Yüzde 11.50 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 674 adet işlem