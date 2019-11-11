***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.11.2019 11:33
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797945
BIST
16:14103.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 625,93
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:145,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:146,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:14271,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,84
|Açılış
|: 271,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,68
|90.831.510
|% 16,35
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.364.734
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|MNDRS
|0,86
|32.257.208
|% -6,52
|
|FONET
|3,16
|14.019.550
|% -6,51
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|ASELS
|18,86
|305.368.247
|% -0,26
|
|GARAN
|9,89
|264.040.650
|% 1,02
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|136.339.565
|% -0,43
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4096
|7,4468
|% 0,87
|
|Frank
|5,7849
|5,8197
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|6,61
|
|Yarım
|869
|891
|3,20
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:25IHEVA
Yüzde 6.54 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 946, 391 adet işlem
-
16:23NATEN
Yüzde 8.26 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 109, 890 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 493, 7 artarak (% 0.50 ) 99, 647
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, IHGZT, UMPAS, ISBTR, OLMIP
-
16:22
MRSHL, GEDIK, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında