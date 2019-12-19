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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.12.2019 09:19
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısı
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Pelin Öztop Kıdemli Müfettiş
Hakan Nazlı Kıdemli Analist
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Işıl Şahin Onat Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Özge Kaya İdari Asistan
Ali Dartanel Sabit Getirili Fonlar Uzman Yardımcısı
Aytunç Hacıalioğlu İç kontrol Kıdemli Uzmanı
Emin Yiğit Onat Grup Başkanı
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
İlkay Öztürk Çoklu Portföy Kıdemli Uzmanı
Ayça Büyükberber Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Nihat Umur Açıkalın Kıdemli Uzman
Mustafa Erdem Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Fatih Yavuz Çoklu Portföy Uzman Yardımcısı
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804266


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AYCES 9,48 4.644.362 % 14,91  
ESCOM 1,38 6.624.798 % 12,20  
MRGYO 1,02 11.918.075 % 10,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7042 7,7429 % -0,09  
Frank 6,0254 6,0617 % -0,47  
Riyal 1,5785 1,5864 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 -1,86  
Altın Gr. 282 282 -0,50  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,16 17,18 0,09  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 0,02  
B. Petrol 66,00 66,00 -0,54  
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