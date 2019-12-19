***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2019 09:19
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısı
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Pelin Öztop Kıdemli Müfettiş
Hakan Nazlı Kıdemli Analist
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Işıl Şahin Onat Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Özge Kaya İdari Asistan
Ali Dartanel Sabit Getirili Fonlar Uzman Yardımcısı
Aytunç Hacıalioğlu İç kontrol Kıdemli Uzmanı
Emin Yiğit Onat Grup Başkanı
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
İlkay Öztürk Çoklu Portföy Kıdemli Uzmanı
Ayça Büyükberber Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Nihat Umur Açıkalın Kıdemli Uzman
Mustafa Erdem Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Fatih Yavuz Çoklu Portföy Uzman Yardımcısı
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804266
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 282,22
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7042
|7,7429
|% -0,09
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|-1,86
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,54
|
Seans Raporu
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