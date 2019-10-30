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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2019 23:05
GÜNCEL HABERLER

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
233
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                 İstanbul, 30.10.2019
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                               
KONU:  SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
 HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne ait 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren üçüncü üç aylık ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki  görev ve sorumluluk alanlarımızda  sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, incelemeden geçmemiş finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki  görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış  finansal tabloların  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Ekte yer alan finansal tabloların ve faaliyet raporunun 30.10.2019 tarih ve  233   sayılı Yönetim Kurulu gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
Saygılarımızla,
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yerliozan KÜL                                                                    Nilgün ATA ŞİMŞEK 
Yönetim Kurulu Üyesi                                                          Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795727


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