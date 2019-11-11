***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.11.2019 11:38
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797955
BIST
16:17104.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 668,95
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
16:175,7552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0233
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
16:176,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
16:17270,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,15
|Açılış
|: 270,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,87
|75.468.434
|% 19,58
|
|SEKUR
|4,47
|10.149.434
|% 14,91
|
|AYEN
|3,14
|125.088.878
|% 12,54
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,39
|18.225.426
|% 9,48
|
|KLNMA
|33,54
|2.109.196
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|CEMAS
|1,16
|73.604.628
|% -5,69
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|THYAO
|13,32
|1.153.176.448
|% -0,15
|
|PGSUS
|75,25
|476.278.229
|% 5,84
|
|ASELS
|19,21
|403.919.380
|% 0,79
|
|GARAN
|9,89
|285.643.218
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,33
|275.849.757
|% 1,75
|
|OZGYO
|1,34
|190.096.471
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,33
|275.849.757
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.153.176.448
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,16
|73.604.628
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,67
|118.986.302
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3620
|7,3989
|% -0,57
|
|Frank
|5,7895
|5,8243
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|4,65
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|4,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,70
|
|Yarım
|866
|888
|2,27
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|-0,47
|