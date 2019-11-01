***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 341 0 0 0 54.975 -1.550 0 0 0 456.070 509.836 0 509.836Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -27.755 0 0 0 8.883 834 0 1.682.765 0 456.070 3.045.780 0 3.045.780Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER42.593.687 93.682.869 136.276.556GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.052.636 3.040.206 4.092.842Teminat Mektupları1.029.429 1.473.216 2.502.645Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.029.429 1.473.216 2.502.645Banka Kredileri0 368.582 368.582İthalat Kabul Kredileri0 368.582 368.582Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler23.207 835.688 858.895Belgeli Akreditifler23.207 578.585 601.792Diğer Akreditifler0 257.103 257.103Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0Diğer Garantilerimizden0 362.720 362.720Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 8.178.648 5.780.263 13.958.911Cayılamaz Taahhütler8.178.648 5.780.263 13.958.911Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.901.197 5.779.751 9.680.948Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri524.030 0 524.030Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri19.355 0 19.355İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.182.661 0 3.182.661Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri13.909 0 13.909Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler535.210 512 535.722Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 33.362.403 84.862.400 118.224.803Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler33.362.403 84.862.400 118.224.803Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.637.519 9.003.831 13.641.350Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.595.300 3.316.677 6.911.977Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.042.219 5.687.154 6.729.373Para ve Faiz Swap İşlemleri16.399.334 64.311.162 80.710.496Swap Para Alım İşlemleri3.467.841 25.251.095 28.718.936Swap Para Satım İşlemleri12.931.493 16.633.033 29.564.526Swap Faiz Alım İşlemleri0 11.213.517 11.213.517Swap Faiz Satım İşlemleri0 11.213.517 11.213.517Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları12.325.548 10.869.698 23.195.246Para Alım Opsiyonları6.162.774 5.434.849 11.597.623Para Satım Opsiyonları6.162.774 5.434.849 11.597.623Faiz Alım Opsiyonları0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0Diğer2 677.709 677.711EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER140.027.097 30.878.957 170.906.054EMANET KIYMETLER72.460.837 6.810.334 79.271.171Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler70.941.697 3.748.576 74.690.273Tahsile Alınan Çekler14.029 64.976 79.005Tahsile Alınan Ticari Senetler144.999 45.258 190.257Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.360.112 2.951.524 4.311.636Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER66.050.581 15.794.449 81.845.030Menkul Kıymetler51.931 819.033 870.964Teminat Senetleri35.114 282.425 317.539Emtia478.100 672.859 1.150.959Varant0 0 0Gayrimenkul3.898.886 6.775.696 10.674.582Diğer Rehinli Kıymetler61.586.550 7.244.436 68.830.986Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.515.679 8.274.174 9.789.853BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI182.620.784 124.561.826 307.182.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 1.144.234Alınan Faizler(VI-a) 2.654.777Ödenen Faizler(VI-a) -1.429.633Alınan Temettüler31.499Alınan Ücret ve Komisyonlar325.839Elde Edilen Diğer Kazançlar225.518Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar88.729Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -358.981Ödenen Vergiler-100.961Diğer-292.553Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.681.953Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-306.686Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-508.211Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.035.007Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-350.085Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.750.685Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.207.013Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)65.459Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-a) -3.751Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-537.719YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-505.191İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.280Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-541.076Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar59.426Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-21.261FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-950.178Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-916.051İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-34.127DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -12.557Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.005.645Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 13.193.713Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.188.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)456.070DİĞER KAPSAMLI GELİRLER53.766Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar341Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)430Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-89Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar53.425Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri69.010Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.987Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.598TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)509.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.309.646 7.682.185 15.991.831Nakit ve Nakit Benzerleri6.618.512 6.386.907 13.005.419Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 576.309 2.179.298 2.755.607Bankalar(I-c) 0 549.519 549.519Para Piyasalarından Alacaklar6.042.693 3.658.090 9.700.783Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-490 0 -490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 242.324 100.856 343.180Devlet Borçlanma Senetleri238.099 79.174 317.273Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 21.682 25.907Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 995.756 0 995.756Devlet Borçlanma Senetleri995.756 0 995.756Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 453.054 1.194.422 1.647.476Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı453.054 1.194.422 1.647.476Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(I-e) 8.779.049 6.862.051 15.641.100Krediler10.191.778 6.862.051 17.053.829Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0Faktoring Alacakları160.982 0 160.982İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.573.711 0 -1.573.711SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 2.200 0 2.200Satış Amaçlı2.200 0 2.200Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 0 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 238.561 0 238.561MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 152.424 0 152.424Şerefiye0 0 0Diğer152.424 0 152.424YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 218.448 0 218.448DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 125.978 663.645 789.623VARLIKLAR TOPLAMI17.861.279 15.207.881 33.069.160YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 7.496.168 17.828.606 25.324.774ALINAN KREDİLER(II-d) 719.754 5.507 725.261PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0Bonolar0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0Tahviller0 0 0FONLAR0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0Diğer0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 455.398 1.173.578 1.628.976Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı455.398 1.173.578 1.628.976Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 123.593 11.436 135.029KARŞILIKLAR(II-h) 167.409 1.523 168.932Yeniden Yapılanma Karşılığı4.554 0 4.554Çalışan Hakları Karşılığı66.863 0 66.863Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar95.992 1.523 97.515CARİ VERGİ BORCU(II-i) 77.586 0 77.586 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.246.318 1.246.318 0 0Krediler0 1.246.318 1.246.318 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 523.497 193.007 716.504 0ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.045.780 0 3.045.780 0 0Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 0Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-27.755 0 -27.755 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler9.717 0 9.717 0Kar Yedekleri1.682.765 0 1.682.765 0 0Yasal Yedekler184.141 0 184.141 0Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.498.624 0 1.498.624 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar456.070 0 456.070 0 0Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı456.070 0 456.070 0Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.609.185 20.459.975 33.069.160 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 2.562.599 803.690Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.785.884 537.842Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler38.871 10.862Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 139.754 19.032Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler488.150 188.955Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 105.502 45.026Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar42.562 15.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar62.940 29.398İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri4.438 1.973FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -1.449.743 -459.737Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -1.204.737 -385.985Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -214.716 -67.557Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-10.668 -1.845İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) 0 0Kiralama Faiz Giderleri-16.111 -4.247Diğer Faiz Giderleri-3.511 -103NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.112.856 343.953NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ306.118 100.366Alınan Ücret ve Komisyonlar336.762 110.520Gayri Nakdi Kredilerden48.877 16.875Diğer(IV-l) 287.885 93.645Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-30.644 -10.154Gayri Nakdi Kredilere-493 -173Diğer-30.151 -9.981TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 31.499 6TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) -53.019 -44.408Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)49.558 31.466Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-107.260 -144.890Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)4.683 69.016DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 225.518 83.785FAALİYET BRÜT KÂRI1.622.972 483.702BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -180.014 -14.910DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-12.660 -5.392PERSONEL GİDERLERİ (-)-356.682 -118.499DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -492.927 -146.279NET FAALİYET KARI (ZARARI)580.689 198.622BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)580.689 198.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -124.619 -46.976Cari Vergi Karşılığı-97.154 -31.565Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-27.465 -15.411Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 456.070 151.646DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 456.070 151.646Grubun Karı (Zararı)456.070 151.646Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00699200 0,00232500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796145BIST