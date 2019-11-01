***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2019 17:02
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 341 0 0 0 54.975 -1.550 0 0 0 456.070 509.836 0 509.836
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -27.755 0 0 0 8.883 834 0 1.682.765 0 456.070 3.045.780 0 3.045.780
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
42.593.687 93.682.869 136.276.556
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.052.636 3.040.206 4.092.842
Teminat Mektupları
1.029.429 1.473.216 2.502.645
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.029.429 1.473.216 2.502.645
Banka Kredileri
0 368.582 368.582
İthalat Kabul Kredileri
0 368.582 368.582
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
23.207 835.688 858.895
Belgeli Akreditifler
23.207 578.585 601.792
Diğer Akreditifler
0 257.103 257.103
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 362.720 362.720
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 8.178.648 5.780.263 13.958.911
Cayılamaz Taahhütler
8.178.648 5.780.263 13.958.911
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.901.197 5.779.751 9.680.948
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
524.030 0 524.030
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
19.355 0 19.355
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.182.661 0 3.182.661
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.909 0 13.909
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
535.210 512 535.722
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 33.362.403 84.862.400 118.224.803
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.362.403 84.862.400 118.224.803
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.637.519 9.003.831 13.641.350
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.595.300 3.316.677 6.911.977
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.042.219 5.687.154 6.729.373
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.399.334 64.311.162 80.710.496
Swap Para Alım İşlemleri
3.467.841 25.251.095 28.718.936
Swap Para Satım İşlemleri
12.931.493 16.633.033 29.564.526
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.213.517 11.213.517
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.213.517 11.213.517
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.325.548 10.869.698 23.195.246
Para Alım Opsiyonları
6.162.774 5.434.849 11.597.623
Para Satım Opsiyonları
6.162.774 5.434.849 11.597.623
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
2 677.709 677.711
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
140.027.097 30.878.957 170.906.054
EMANET KIYMETLER
72.460.837 6.810.334 79.271.171
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
70.941.697 3.748.576 74.690.273
Tahsile Alınan Çekler
14.029 64.976 79.005
Tahsile Alınan Ticari Senetler
144.999 45.258 190.257
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.360.112 2.951.524 4.311.636
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
66.050.581 15.794.449 81.845.030
Menkul Kıymetler
51.931 819.033 870.964
Teminat Senetleri
35.114 282.425 317.539
Emtia
478.100 672.859 1.150.959
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.898.886 6.775.696 10.674.582
Diğer Rehinli Kıymetler
61.586.550 7.244.436 68.830.986
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.515.679 8.274.174 9.789.853
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
182.620.784 124.561.826 307.182.610
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 1.144.234
Alınan Faizler
(VI-a) 2.654.777
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.429.633
Alınan Temettüler
31.499
Alınan Ücret ve Komisyonlar
325.839
Elde Edilen Diğer Kazançlar
225.518
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
88.729
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -358.981
Ödenen Vergiler
-100.961
Diğer
-292.553
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.681.953
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-306.686
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-508.211
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.035.007
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-350.085
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.750.685
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.207.013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
65.459
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) -3.751
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-537.719
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-505.191
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.280
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-541.076
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.426
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-21.261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-950.178
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-916.051
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-34.127
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -12.557
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.005.645
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 13.193.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.188.068
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
456.070
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
53.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
341
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
430
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-89
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.425
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
69.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.987
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.598
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
509.836
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.309.646 7.682.185 15.991.831
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.618.512 6.386.907 13.005.419
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 576.309 2.179.298 2.755.607
Bankalar
(I-c) 0 549.519 549.519
Para Piyasalarından Alacaklar
6.042.693 3.658.090 9.700.783
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-490 0 -490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 242.324 100.856 343.180
Devlet Borçlanma Senetleri
238.099 79.174 317.273
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 21.682 25.907
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 995.756 0 995.756
Devlet Borçlanma Senetleri
995.756 0 995.756
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 453.054 1.194.422 1.647.476
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
453.054 1.194.422 1.647.476
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-e) 8.779.049 6.862.051 15.641.100
Krediler
10.191.778 6.862.051 17.053.829
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Faktoring Alacakları
160.982 0 160.982
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.573.711 0 -1.573.711
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 2.200 0 2.200
Satış Amaçlı
2.200 0 2.200
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 238.561 0 238.561
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 152.424 0 152.424
Şerefiye
0 0 0
Diğer
152.424 0 152.424
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 218.448 0 218.448
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 125.978 663.645 789.623
VARLIKLAR TOPLAMI
17.861.279 15.207.881 33.069.160
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 7.496.168 17.828.606 25.324.774
ALINAN KREDİLER
(II-d) 719.754 5.507 725.261
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 455.398 1.173.578 1.628.976
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
455.398 1.173.578 1.628.976
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 123.593 11.436 135.029
KARŞILIKLAR
(II-h) 167.409 1.523 168.932
Yeniden Yapılanma Karşılığı
4.554 0 4.554
Çalışan Hakları Karşılığı
66.863 0 66.863
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
95.992 1.523 97.515
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 77.586 0 77.586 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.246.318 1.246.318 0 0
Krediler
0 1.246.318 1.246.318 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 523.497 193.007 716.504 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.045.780 0 3.045.780 0 0
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 0
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-27.755 0 -27.755 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.717 0 9.717 0
Kar Yedekleri
1.682.765 0 1.682.765 0 0
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.498.624 0 1.498.624 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
456.070 0 456.070 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
456.070 0 456.070 0
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.609.185 20.459.975 33.069.160 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.562.599 803.690
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.785.884 537.842
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
38.871 10.862
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 139.754 19.032
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
488.150 188.955
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 105.502 45.026
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
42.562 15.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
62.940 29.398
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.438 1.973
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.449.743 -459.737
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.204.737 -385.985
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -214.716 -67.557
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.668 -1.845
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-16.111 -4.247
Diğer Faiz Giderleri
-3.511 -103
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.112.856 343.953
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
306.118 100.366
Alınan Ücret ve Komisyonlar
336.762 110.520
Gayri Nakdi Kredilerden
48.877 16.875
Diğer
(IV-l) 287.885 93.645
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-30.644 -10.154
Gayri Nakdi Kredilere
-493 -173
Diğer
-30.151 -9.981
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 31.499 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -53.019 -44.408
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
49.558 31.466
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-107.260 -144.890
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.683 69.016
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 225.518 83.785
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.622.972 483.702
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -180.014 -14.910
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-12.660 -5.392
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-356.682 -118.499
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -492.927 -146.279
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
580.689 198.622
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
580.689 198.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -124.619 -46.976
Cari Vergi Karşılığı
-97.154 -31.565
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27.465 -15.411
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 456.070 151.646
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 456.070 151.646
Grubun Karı (Zararı)
456.070 151.646
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00699200 0,00232500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796145
BIST