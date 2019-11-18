***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.11.2019 19:21
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2019
Karar Sayısı
227
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Eylül 2019 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Hamit Aydoğan
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Genel Müdür
Başkan Vekili
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799542
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
18:05271,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,70
|Açılış
|: 271,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4175
|7,4547
|% 0,39
|
|Frank
|5,7864
|5,8213
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5256
|1,5332
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|4,48
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,63
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|-1,13
|
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