***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 155.637 155.637 155.637 0 0 0 0 0 22.191.255 22.346.892 22.346.892Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.191.255 22.191.255 22.191.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 155.637 155.637 155.637 0 0 0 0 0 0 155.637 155.637Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -499.068 -499.068 -499.068 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 22.191.255 78.485.035 78.485.035Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -170.034 -170.034 -170.034 0 0 0 0 0 21.476.888 21.306.854 21.306.854Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.476.888 21.476.888 21.476.888Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -170.034 -170.034 -170.034 0 0 0 0 0 0 -170.034 -170.034Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -726.502 -726.502 -726.502 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 21.476.888 84.186.927 84.186.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.413.707 -2.926.839Dönem Karı (Zararı)21.476.888 22.191.255Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.527.480 4.220.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 900.013 134.698Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.416.604 4.128.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.440.771 4.128.124Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-24.167 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.525.001 -6.991.053Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.525.001 -6.991.053Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.110 -314.949Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.727.754 7.264.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.113.141 2.972.487Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.650.243 5.137.725Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.436.138 -5.906.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.126.813 542.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.309.325 -6.448.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.748 -9.169İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.604 -2.105İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.144 -7.064Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-349.910 419.655Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler440.396 121.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)251.935 104.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)188.461 16.698Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.978 3.208.918İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -243.357İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-50.978 3.452.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.117.509 29.384.574Ödenen Temettüler-25.147.816 -20.757.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.091.496 -5.582.545Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.464.490 -5.971.583YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-149.850 -33.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-149.850 -33.410Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.350 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-134.500 -33.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.544.155 6.936.666Alınan Faiz12.474.777 6.936.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)69.378 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.808.012 3.976.417Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.110 314.949NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.799.902 4.291.366DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.623.645 47.108.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.423.547 51.399.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 62.300.187 47.852.042Finansal Yatırımlar5 10.561.699 15.211.942Ticari Alacaklar6 26.447.961 37.884.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 3.664.864 4.791.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.783.097 33.092.422Diğer Alacaklar7 10.668 9.064İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 10.668 9.064Peşin Ödenmiş Giderler614.662 281.435İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler614.662 281.435Diğer Dönen Varlıklar11.869 725ARA TOPLAM99.947.046 101.239.307TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.947.046 101.239.307DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 4.767.105 1.466.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 148.856 42.825Peşin Ödenmiş Giderler16.803 120İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.803 120Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.135.088 1.834.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.409.424 4.685.175TOPLAM VARLIKLAR108.356.470 105.924.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları627.024 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları627.024 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar627.024 0Ticari Borçlar6 6.150.186 5.042.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 933.166 681.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.217.020 4.361.162Diğer Borçlar7 1.302.948 1.528.373İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.302.948 1.528.373Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 2.357.132 1.840.978Kısa Vadeli Karşılıklar7.230.134 6.929.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.886.928 6.574.068Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar343.206 355.481Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.150.050 811.477İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 742.851 393.433İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler407.199 418.044ARA TOPLAM18.817.474 16.152.770TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.817.474 16.152.770UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.340.437 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.340.437 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.340.437 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.011.632 1.743.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.011.632 1.743.823TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.352.069 1.743.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.169.543 17.896.593ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.186.927 88.027.889Ödenmiş Sermaye10 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-726.502 -556.468Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-726.502 -556.468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-726.502 -556.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 14.857.592 12.377.810Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 15.671.942 11.508.031Net Dönem Karı veya Zararı21.476.888 31.791.509TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.186.927 88.027.889TOPLAM KAYNAKLAR108.356.470 105.924.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 51.044.812 56.371.659 17.402.973 17.800.789Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -4.487.557 -5.366.074 -1.562.594 -1.669.899FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.557.255 51.005.585 15.840.379 16.130.890BRÜT KAR (ZARAR)46.557.255 51.005.585 15.840.379 16.130.890Genel Yönetim Giderleri12 -28.237.603 -26.210.458 -9.067.670 -8.477.332Pazarlama Giderleri-2.354.762 -3.477.887 -800.740 -1.094.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler507.016 274.664 63.802 -133.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-709 -1.904 -50 -447ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.471.197 21.590.000 6.035.721 6.424.360Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.125.849 8.094.908 3.914.908 3.647.432Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-461.782 -229.641 -107.158 -199.869İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)69.378 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.204.642 29.455.267 9.843.471 9.871.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.204.642 29.455.267 9.843.471 9.871.923Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.727.754 -7.264.012 -2.172.932 -2.181.731Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -7.980.644 -7.421.108 -2.762.580 -2.556.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 252.890 157.096 589.648 374.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.476.888 22.191.255 7.670.539 7.690.192DÖNEM KARI (ZARARI)21.476.888 22.191.255 7.670.539 7.690.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.476.888 22.191.255 7.670.539 7.690.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-170.034 155.637 -274.522 -152.899Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-217.992 199.534 -351.951 -196.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.958 -43.897 77.429 43.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47.958 -43.897 77.429 43.126Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-170.034 155.637 -274.522 -152.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.306.854 22.346.892 7.396.017 7.537.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.306.854 22.346.892 7.396.017 7.537.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798057BIST