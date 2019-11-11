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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.11.2019 17:05
GÜNCEL HABERLER

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
421
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                           İstanbul, 11.11.2019
  
 
  
 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                           
  
 
KONU:   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
  
 
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
  
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, incelemeden geçmemiş konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
  
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
Ekte yer alan finansal tabloların ve faaliyet raporunun 08.11.2019 tarih ve 421 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
  
 
Saygılarımızla,
  
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
  
 
  
Burçin Ozan                                                                        Cem Öksün
  
Yönetim Kurulu Üyesi                                                         Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798058


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