***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2019 11:16
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794473
BIST
14:31101.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.418,25
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,01
|5.510.066
|% 15,97
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,73
|1.284.449
|% -4,71
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,02
|747.486.064
|% 1,01
|
|GARAN
|9,85
|438.007.847
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,31
|372.960.641
|% 1,53
|
|ASELS
|18,39
|244.700.527
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|CEMAS
|1,22
|97.130.218
|% 9,91
|
|IHYAY
|0,92
|66.893.070
|% 6,98
|
|ISFIN
|2,43
|173.883.757
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,28
|88.603.033
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3979
|7,4350
|% 0,19
|
|Frank
|5,7868
|5,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5297
|1,5373
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-1,42
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,72
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.820
|1.866
|-8,40
|
|Yarım
|880
|903
|-4,06
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
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|B. Petrol
|61,03
|61,03
|-0,14
|
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