***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2020 11:05
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814706
BIST
11:05120.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 98,47
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.224
11:055,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:056,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:05301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,05
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.482.326
|% 14,91
|
|GRNYO
|1,73
|31.564.456
|% 14,57
|
|KRSTL
|2,15
|110.213.528
|% 13,16
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|43,24
|11.126.899
|% -5,38
|
|ALYAG
|0,57
|30.611
|% -5,00
|
|THYAO
|14,27
|362.669.206
|% 1,21
|
|PETKM
|4,10
|170.512.148
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,98
|159.630.807
|% 0,68
|
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|TKNSA
|11,91
|112.328.145
|% -1,00
|
|KRDMD
|2,98
|159.630.807
|% 0,68
|
|KRSTL
|2,15
|110.213.528
|% 13,16
|
|PETKM
|4,10
|170.512.148
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,29
|45.029.321
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,67
|54.570.855
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7136
|7,7522
|% -0,31
|
|Frank
|6,0937
|6,1304
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,69
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,49
|58,49
|-0,09
|