***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 26.429.161 2.818.299 26.408.700 36.936Satışların Maliyeti31 -26.387.013 -2.721.205 -26.381.142 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.148 97.094 27.558 36.936BRÜT KAR (ZARAR)42.148 97.094 27.558 36.936Genel Yönetim Giderleri28,33 -225.717 -247.140 -24.212 -43.507Pazarlama Giderleri28,33 -12.899 -11.449 -1.950 -1.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.367 22.785 916 18.954ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-192.101 -138.710 2.312 11.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-192.101 -138.710 2.312 11.187Finansman Gelirleri37 760.085 2.380.245 80.563 817.878Finansman Giderleri37 -38.922 -6.310 -38.906 -238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)529.062 2.235.225 43.969 828.827Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)529.062 2.235.225 43.969 828.827DÖNEM KARI (ZARARI)529.062 2.235.225 43.969 828.827Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları529.062 2.235.225 43.969 828.827Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.578.383 -2.715.113Dönem Karı (Zararı)529.062 2.235.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 529.062 2.235.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler73 11.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 73 665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 5.855Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 0 5.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 5.174Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 0 5.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.107.518 -4.962.032Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -2.000.864 -233.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.969.673 -3.750.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.969.673 -3.750.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 698.862 -942.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.268 5.824İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.268 5.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -432 -26.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.983 -8.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 157.983 -8.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-662 -8.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 404 -8.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 -1.066 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.578.383 -2.715.113YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.992.776 -2.322.755İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları47 -1.992.776 -2.322.755FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.500.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.071.159 -5.037.868NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.071.159 -5.037.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.364.263 8.596.192DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ293.104 3.558.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 293.104 3.364.263Finansal Yatırımlar2.000.864Diğer Finansal Yatırımlar47 2.000.864Diğer Alacaklar8.916.017 4.946.344İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.916.017 4.946.344Peşin Ödenmiş Giderler235.045 933.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 235.045 933.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 505.563 505.967ARA TOPLAM11.950.593 9.750.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.950.593 9.750.481DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar34.148.776 32.156.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.148.776 32.156.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 34.148.776 32.156.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 73Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 73TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.148.776 32.156.073TOPLAM VARLIKLAR46.099.369 41.906.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10.543 3.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.543 3.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.153 1.585Diğer Borçlar167.265 9.282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 167.265 9.282Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.580Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 1.580ARA TOPLAM178.961 15.722TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.961 15.722UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER688 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER179.649 15.722ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.919.720 41.890.832Ödenmiş Sermaye30 20.000.000 20.000.000Sermaye Avansı30 3.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 270 270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-174Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -174Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988 421.389Yasal Yedekler30 520.988 421.389Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 21.369.574 -2.256.610Net Dönem Karı veya Zararı41 529.062 23.725.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.919.720 41.890.832TOPLAM KAYNAKLAR46.099.369 41.906.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049Transferler30 -2.325 55.062 -5.751.740 5.699.003 0 0Dönem Karı (Zararı)38 2.235.225 2.235.225 2.235.225Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 270 421.389 -2.256.610 2.235.225 20.400.274 20.400.274Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832Transferler30 99.599 23.626.184 -23.725.783 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-174Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 529.062 528.888 528.888Sermaye Avansı30 3.500.000 3.500.000 3.500.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.500.000 270 -174 520.988 21.369.574 529.062 45.919.720 45.919.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)529.062 2.235.225 43.969 828.827DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-174 0 -174 -1.541Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-174 0 -174 -1.541Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi38 -174 0 -174 -1.541Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-174 0 -174 -1.541TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)528.888 2.235.225 43.795 827.286Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları528.888 2.235.225 43.795 827.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795481BIST