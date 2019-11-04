***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2019 08:59
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında M.V. Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796273
BIST
09:55100.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 147,07
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.672
En Düşük
100.672
09:555,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7667
En Düşük
5,7495
09:556,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3898
En Düşük
6,3667
09:55275,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,99
|Açılış
|: 275,48
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,56
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,62
|3.864.121
|% 0,00
|
|BRKO
|0,27
|6.240
|% 0,00
|
|TUPRS
|126,30
|162.310.612
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,47
|72.110.927
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 0,00
|
|DMSAS
|2,62
|3.864.121
|% 0,00
|
|BRKO
|0,27
|6.240
|% 0,00
|
|TUPRS
|126,30
|162.310.612
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,47
|72.110.927
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 0,00
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 0,00
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 0,00
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4038
|7,4410
|% 0,21
|
|Frank
|5,7831
|5,8179
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|1,50
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,37
|