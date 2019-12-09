***HURGZ* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
09.12.2019 19:50
***HURGZ******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [HURGZ, FORMT]
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) pay piyasasında döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil No
Akdere İnşaat Turizm Teks. İth İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 35817263
Ahmet Can TEOMAN 13997515
Hakan BAHADIR 14041363
Filiz KUMRU 13328258
Poyraz TEOMAN 41134807
Mehmet AKDERE 12701992
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere HURGZ pay piyasasında 6 ay süre ile,
• Brüt takas uygulanmasına,
• Açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilememesine,
• Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına
karar verilmiştir.
b) Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) pay piyasasında 08.11.2019-04.12.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere FORMT pay piyasasında 6 ay süre ile,
• Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına,
• Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
ii) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Yaşar GÖCEK 36928010
Emre BAYDOĞAN 41703570
Özer KARALAR 20161681
Halil İbrahim BALKANLI 42873998
Mehmet HALUK TANSU 20657048
Ahmet GENÇLER 22895622
Ahmet Can TEOMAN 13997515
Poyraz TEOMAN 41134807
Musa GENÇ 12448552
Karar 2019/66 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802717
BIST