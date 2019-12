***HURGZ* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***HURGZ******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [HURGZ, FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) pay piyasasında döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını temineni) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil NoAkdere İnşaat Turizm Teks. İth İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 35817263Ahmet Can TEOMAN 13997515Hakan BAHADIR 14041363Filiz KUMRU 13328258Poyraz TEOMAN 41134807Mehmet AKDERE 12701992ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere HURGZ pay piyasasında 6 ay süre ile,• Brüt takas uygulanmasına,• Açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilememesine,• Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasınakarar verilmiştir.b) Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) pay piyasasında 08.11.2019-04.12.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını temineni) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere FORMT pay piyasasında 6 ay süre ile,• Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına,• Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,ii) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoYaşar GÖCEK 36928010Emre BAYDOĞAN 41703570Özer KARALAR 20161681Halil İbrahim BALKANLI 42873998Mehmet HALUK TANSU 20657048Ahmet GENÇLER 22895622Ahmet Can TEOMAN 13997515Poyraz TEOMAN 41134807Musa GENÇ 12448552Karar 2019/66 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802717BIST