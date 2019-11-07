***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 72.041.619 0 0 0 0 0 0 -856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.532.907 0 0 0 -497.367.657 -264.505.378 0 299.281.874 917.906 300.199.780Transferler-90.604.822 -173.900.556 264.505.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.108.452 856.705 330.279.586 330.027.839 -854.028 329.173.811Dönem Karı (Zararı)0 0 330.279.586 330.279.586 -217.095 330.062.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.108.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.230 0 639.981.423 182.136 640.163.559Transferler15.749.892 253.618.338 -269.368.230 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.261.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.053.754 0 -75.315.083 -339.905 -75.654.988Dönem Karı (Zararı)-64.053.754 -64.053.754 23.725 -64.030.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -11.261.329 0 -11.261.329 -363.630 -11.624.959Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 69.113.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.875 -64.053.754 0 564.666.340 -157.769 564.508.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.626.569 116.473.979Dönem Karı (Zararı)-64.030.029 330.062.491Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-65.990.506 339.083.152Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.960.477 -9.020.661Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.544.498 -246.750.754Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 24.857.016 15.790.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.981.543 11.976.564Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.514.105 10.580.043Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler467.438 409.095Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 987.426Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.669.149 13.160.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10, 12 9.587.239 6.287.796Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.237.338 1.901.432Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler491.814 84.781Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.352.758 4.886.913Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.105.795 -2.206.840Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-728.921 -1.349.480Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 11.050.358 15.731.574Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri434.583 412.423Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-19.861.815 -17.001.357Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.494.683 1.939.211İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 3.494.683 1.939.211Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -4.521.926 36.230.606Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler264.381 -1.219.317Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8 264.381 -1.219.317Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -300.838.136Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20.905.447 -21.584.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.407.146 60.006.267Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.669.633 10.618.663İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.816.434 -12.936.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.486.067 23.554.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.634.891 -3.712.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-219.172 -1.028.024Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.980.957 12.733.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.992.295 2.514.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.988.662 10.219.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.517.287 2.073.381Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.135.294 1.979.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler920.758 37.341.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.147.477 -3.963.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.226.719 41.304.815Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.078.385 143.318.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10, 12 -5.464.062 -9.867.401Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -440.000 -200.320Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -838.979 -22.621.564Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.194.857 5.845.260YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.501.294 95.360.515Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 9 -145.871 12.087.430Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 9 -145.871 12.087.430Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.295.529 -12.323.635Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.293.608 -7.145.886Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.921 -5.177.749Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 6.394.764 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.180.991 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 94.246.040Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 1.200Alınan Faiz728.921 1.349.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.688.542 -243.643.752Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 197.652Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 197.652Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 95.105.420Kredilerden Nakit Girişleri0 95.105.420Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.752.042 -323.100.681Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.752.042 -323.100.681Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.885.345 0Ödenen Faiz17 -11.050.358 -15.841.264Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-797 -4.879YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.813.817 -31.809.258Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.695.322 -17.315.141NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.509.139 -49.124.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.867.896 65.946.767DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.358.757 16.822.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.358.757 56.867.896Finansal Yatırımlar72.930 72.133Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri72.930 72.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar157.375.133 162.428.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 76.064.762 59.248.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 81.310.371 103.180.193Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar110.519.310 121.649.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 104.741.609 117.323.015İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.777.701 4.326.809Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar15.075.895 17.527.084Peşin Ödenmiş Giderler4.510.474 4.291.302İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.510.474 4.291.302Diğer Dönen Varlıklar2.570.166 15.893.989ARA TOPLAM303.482.665 378.730.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR303.482.665 378.730.749DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.689.626 5.363.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.689.626 5.363.176Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 1.091.427 4.479.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 192.251.868 197.465.641Maddi Duran Varlıklar8 269.373.563 273.576.563Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.098.400 11.954.109Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 14.098.400 11.954.109Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 2.045.962 1.966.834Diğer Duran Varlıklar301.273 317.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar301.273 317.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR484.166.042 495.437.901TOPLAM VARLIKLAR787.648.707 874.168.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 3.572.637 67.887İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.845.516 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar2.845.516 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar727.121 67.887Banka Kredileri0 67.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar727.121 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 15.631.886 15.582.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.631.886 15.582.708Banka Kredileri15.631.886 15.582.708Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar51.330.149 66.311.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 12.428.662 15.420.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 38.901.487 50.890.149Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.510.446 2.993.159Diğer Borçlar5.544.897 4.656.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.544.897 4.656.574Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.740.012 10.460.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.740.012 10.460.323Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.481 527.292Kısa Vadeli Karşılıklar24.375.153 20.905.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 13.988.676 14.164.860Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.386.477 6.740.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.051.760 35.166.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.051.760 35.166.801ARA TOPLAM142.760.421 156.671.516TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.760.421 156.671.516UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 14.396.084 11.733.333İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.569.995 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.569.995 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.826.089 11.733.333Banka Kredileri0 11.733.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.826.089 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.506.193 901.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.506.193 901.525Uzun Vadeli Karşılıklar49.575.838 45.317.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 49.575.838 45.317.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 14.901.600 19.381.541Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.379.715 77.333.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.140.136 234.005.091ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar564.666.340 639.981.423Ödenmiş Sermaye13 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)191.147.794 191.147.794Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)191.147.794 191.147.794Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 212.241.738 212.241.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -21.093.944 -21.093.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.113.198 80.374.527Yabancı Para Çevrim Farkları13 69.113.198 80.374.527Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 116.833.222 101.083.330Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-417.649.877 -671.268.213Net Dönem Karı veya Zararı-64.053.754 269.368.228Kontrol Gücü Olmayan Paylar-157.769 182.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR564.508.571 640.163.559TOPLAM KAYNAKLAR787.648.707 874.168.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 265.734.153 319.097.597 79.971.986 95.520.757Satışların Maliyeti14 -236.136.274 -217.868.636 -75.927.461 -75.853.707TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.597.879 101.228.961 4.044.525 19.667.050Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)29.597.879 101.228.961 4.044.525 19.667.050Genel Yönetim Giderleri-56.521.071 -55.735.183 -18.460.928 -18.965.182Pazarlama Giderleri-45.950.081 -59.140.497 -15.790.297 -18.975.826Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50.942.242 47.967.939 18.206.904 13.128.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.998.908 -18.884.639 -16.963.022 9.104.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-57.929.939 15.436.581 -28.962.818 3.959.553Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 13.134.732 388.334.827 -723.527 83.724.416Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -913.671 -1.766.162 -568.145 -100.586Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -3.494.683 -1.939.211 -990.321 -1.059.818FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-49.203.561 400.066.035 -31.244.811 86.523.565Finansman Giderleri17 -21.308.871 -24.621.031 -6.481.592 -9.115.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.512.432 375.445.004 -37.726.403 77.407.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 4.521.926 -36.361.852 1.842.050 -17.687.458Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -263.787 -35.163.275 129.648 -14.579.936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 4.785.713 -1.198.577 1.712.402 -3.107.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-65.990.506 339.083.152 -35.884.353 59.720.354DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.960.477 -9.020.661 -3.244.128 -5.170.157DÖNEM KARI (ZARARI)-64.030.029 330.062.491 -39.128.481 54.550.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.725 -217.095 -98.496 -149.996Ana Ortaklık Payları-64.053.754 330.279.586 -39.029.985 54.700.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,10820000 0,59830000 -0,06590000 0,09910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.624.959 -888.680 515.559 -4.784.640Yabancı Para Çevrim Farkları-11.624.959 -1.745.385 515.559 -3.222.541Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-11.624.959 -1.745.385 515.559 -3.222.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.098.340 0 -2.002.691Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 1.098.340 -2.002.691Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -241.635 0 440.592Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -241.635 440.592DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.624.959 -888.680 515.559 -4.784.640TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-75.654.988 329.173.811 -38.612.922 49.765.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-339.905 -854.028 -628 -635.955Ana Ortaklık Payları-75.315.083 330.027.839 -38.612.294 50.401.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797352BIST