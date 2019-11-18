***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.11.2019 14:28
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bir mesleki emeklilik fonu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.
Medya grubumuzun devralınmasına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulmasına yönelik bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.
İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799352
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3654
En Düşük
6,3281
18:05271,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 271,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4200
|7,4572
|% 0,42
|
|Frank
|5,7878
|5,8227
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5260
|1,5336
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|4,65
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
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