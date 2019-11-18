***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bir mesleki emeklilik fonu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.Medya grubumuzun devralınmasına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulmasına yönelik bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799352BIST