GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.11.2019 18:05
GÜNCEL HABERLER



***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul 0212 677 00 00 0 212 677 09 58

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Özcan Uzman / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 21.07.2014 0212 449 60 88 elifozcan@hurriyet.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Sınav Sürecinde -
Semih Metin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 04.03.2019 0212 677 07 53 yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme / Türev Araçlar / Kredi Derecelendirme / Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim / Gayrimenkul Değerleme 203488 / 700226 / 301062 / 600259 / 800154 / 400878

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN EMRAH KURTOĞLU Gazete Grubu Ticari İşlerinden Sorumlu icra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyondan Sorumlu Genel Müdür / İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Demirören Medya Yatırımları A.Ş. Grup Şirketlerinde Operasyondan Sorumlu Genel Müdür / Milliyet ve Vatan Gazeteleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800353


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.382
Değişim :  -1,13% |  -1.205,94
Açılış :  107.193  
Önceki Kapanış :  106.588  
En Yüksek
107.846 En Düşük
105.222
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 14,48 10.749.575 % 19,97  
VAKFN 2,67 59.267.269 % 19,73  
MTRYO 2,34 4.782.246 % 14,71  
OZBAL 1,72 9.764.665 % 14,67  
TSPOR 1,84 161.314.859 % 14,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3850 7,4221 % 0,99  
Frank 5,7299 5,7644 % 0,42  
Riyal 1,5262 1,5338 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.457 1.458 -4,65  
Altın Gr. 269 269 0,66  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -1,00  
Tam 1.779 1.824 0,16  
Yarım 860 882 0,08  
Çeyrek 431 441 0,04  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,30 62,30 -0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru