***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul 0212 677 00 00 0 212 677 09 58Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoElif Özcan Uzman / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 21.07.2014 0212 449 60 88 elifozcan@hurriyet.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Sınav Sürecinde -Semih Metin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 04.03.2019 0212 677 07 53 yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme / Türev Araçlar / Kredi Derecelendirme / Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim / Gayrimenkul Değerleme 203488 / 700226 / 301062 / 600259 / 800154 / 400878Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYİN EMRAH KURTOĞLU Gazete Grubu Ticari İşlerinden Sorumlu icra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyondan Sorumlu Genel Müdür / İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Demirören Medya Yatırımları A.Ş. Grup Şirketlerinde Operasyondan Sorumlu Genel Müdür / Milliyet ve Vatan Gazeteleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800353BIST