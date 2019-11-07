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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

07.11.2019 19:00
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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2019
Karar Sayısı
2019/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARARI
KARAR TARİHİ         :   07.11.2019      
KARAR NO                :   2019/21
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2019 - 30.09.2019 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı uyarınca belirlenen ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından 15.04.2019 tarihinde kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksomonisi'ne uygun olarak güncellenen ve 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş Özet Konsolide Finansal Rapor'u ile 01.01.2019 - 30.09.2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu, tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 
-          Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 
-          Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Özet Konsolide Finansal Rapor'un, Şirketimiz'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketimiz'de işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
 
tespit olunmuştur.
 
 
      Alaattin Aykaç
Denetimden  Sorumlu Komite Başkanı
      Orhan KIRCA
Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi

      Mustafa Çelik
Finans  Direktörü
        Semih Metin
Hukuk  ve Sermaye Piyasası Direktörü,
Yatırımcı  İlişkileri Bölüm Yöneticisi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797354


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