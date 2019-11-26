***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
26.11.2019 11:15
***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Ödünç Pay Piyasası-ÖPP
Takas Tarihi
26/11/2019
Açıklamalar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere HURGZ.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (26.11.2019) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800427
BIST
13:55105.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,76
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:555,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:556,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:55269,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|89.918.169
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.130.048
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.639
|% -5,83
|
|THYAO
|13,58
|1.161.450.574
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,43
|323.960.987
|% 1,25
|
|EREGL
|7,85
|245.194.372
|% 1,82
|
|GARAN
|9,93
|243.579.455
|% 0,00
|
|ASELS
|18,75
|218.958.916
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.960.987
|% 1,25
|
|THYAO
|13,58
|1.161.450.574
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,46
|110.712.901
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,90
|126.873.959
|% 3,26
|
|PETKM
|3,64
|125.061.200
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3654
|7,4024
|% -0,25
|
|Frank
|5,7408
|5,7753
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5280
|1,5356
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,50
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,97
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,03
|