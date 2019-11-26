***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [HURGZ]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarÖdünç Pay Piyasası-ÖPPTakas Tarihi26/11/2019AçıklamalarHURGZ.TE sırasındaki temerrüt işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800467BIST