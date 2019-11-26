***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
26.11.2019 16:11
***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
Ödünç Pay Piyasası-ÖPP
Takas Tarihi
26/11/2019
Açıklamalar
HURGZ.TE sırasındaki temerrüt işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800467
BIST
17:28106.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 638,84
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:285,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:286,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:28269,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,54
|Açılış
|: 269,05
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.193.153
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|27.032.067
|% 14,61
|
|ADEL
|17,25
|29.991.783
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|ESCOM
|1,13
|33.346.903
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|6.513.478
|% -5,53
|
|ETILR
|2,90
|22.164
|% -4,92
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|GARAN
|10,01
|409.422.920
|% 0,81
|
|EREGL
|7,93
|355.677.622
|% 2,85
|
|ASELS
|18,80
|354.504.979
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,48
|168.846.602
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|161.758.785
|% 1,63
|
|SISE
|4,81
|333.172.767
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3695
|7,4065
|% -0,20
|
|Frank
|5,7425
|5,7771
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-0,65
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,71
|
|Yarım
|860
|882
|-0,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,21
|
Seans Raporu
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