***HURGZ* *SNGYO* *NIBAS* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
17.01.2020 13:51
***HURGZ******SNGYO******NIBAS******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler FORMT, HURGZ, NIBAS, SNGYO
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 204.301,044 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. TRAHURGZ91D9 HURGZ E 20,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 33.350,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 9.654.785,000 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813352
BIST
14:37121.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 261,66
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:375,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:376,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:37293,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.791.324
|% 18,46
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|DERIM
|9,10
|17.429.751
|% 14,75
|
|QNBFB
|67,00
|125.231.883
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|392.805.399
|% -2,58
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.233.788
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|213.402.232
|% 3,93
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6276
|7,6658
|% -0,09
|
|Frank
|6,0431
|6,0795
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5598
|1,5676
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|2,38
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|8,19
|
|Yarım
|936
|960
|3,97
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|0,46
|
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