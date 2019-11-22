***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2019 15:45
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İlgili Şablondan İhraç Belgesinin Tekrar Duyurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.08.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.08.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.08.2020
Ek Açıklamalar
06 Ağustos 2019 tarihinde SPK'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 29/08/2019 Tarih ve 47/1068 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz 13 Eylül 2019 tarihinde KAP da duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800121
BIST
16:45106.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -594,10
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:455,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7172
En Düşük
5,6924
16:456,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:45270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,57
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.618.696
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.875.286
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.012.171
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.736.650
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.307.252
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3269
|7,3636
|% -0,10
|
|Frank
|5,7248
|5,7593
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,46
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|4,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,59
|
|Yarım
|862
|884
|2,70
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|
Seans Raporu
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16:59OYAYO
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16:56XU030
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