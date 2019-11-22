***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İlgili Şablondan İhraç Belgesinin Tekrar DuyurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2019İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.08.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.08.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.08.2020Ek Açıklamalar06 Ağustos 2019 tarihinde SPK'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 29/08/2019 Tarih ve 47/1068 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz 13 Eylül 2019 tarihinde KAP da duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800121BIST