***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 17:36
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun Bursa İlinde şube açılışı için 15 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yaptığı izin başvuru talebi olumlu sonuçlanmış olup ,20 Kasım 2019 tarihli izin yazısına istinaden Bursa ilinde şube açılışı ile ilgili işlemler şirketimiz tarafından başlatılmıştır.
Şirketimiz ayrıca Tekirdağ (Çorlu), Hatay(İskenderun), Denizli,Muğla, Karabük,Trabzon ve Afyonkarahisar illerinde Eylül ve Ekim aylarında şube açılışı yapmıştır. Bugün itibari ile faaliyette olan şube sayısı 17 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800162
BIST
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2977
18:05268,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,24
|Açılış
|: 268,75
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|
|KLGYO
|2,97
|104.673.532
|% -12,39
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,80
|232.120.925
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|46.703
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,61
|26.247.958
|% -5,85
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|GARAN
|10,12
|338.161.793
|% -0,88
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|PETKM
|3,71
|296.165.588
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|OZGYO
|1,37
|218.564.290
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|126.656.221
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3078
|7,3444
|% -0,36
|
|Frank
|5,7056
|5,7399
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5188
|1,5264
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-1,42
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -438, 61 kaybederek (% -0.33 ) 131, 273
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17:56BRKSN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
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17:55RYGYO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem