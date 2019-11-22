***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun Bursa İlinde şube açılışı için 15 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yaptığı izin başvuru talebi olumlu sonuçlanmış olup ,20 Kasım 2019 tarihli izin yazısına istinaden Bursa ilinde şube açılışı ile ilgili işlemler şirketimiz tarafından başlatılmıştır.Şirketimiz ayrıca Tekirdağ (Çorlu), Hatay(İskenderun), Denizli,Muğla, Karabük,Trabzon ve Afyonkarahisar illerinde Eylül ve Ekim aylarında şube açılışı yapmıştır. Bugün itibari ile faaliyette olan şube sayısı 17 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800162BIST