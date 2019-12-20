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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2019 17:45
GÜNCEL HABERLER



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konuya ilişkin açıklamamız 22 Kasım 2019 Tarihinde yapılmıştır. Şubenin tescil ve kuruluş işlemleri tamamlanmış olup faaliyete



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MTRYO 7,01 11.175.365 % 14,92  
AYCES 9,48 4.644.362 % 14,91  
ESCOM 1,38 6.624.798 % 12,20  
MRGYO 1,02 11.918.075 % 10,87  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7135 7,7522 % 0,03  
Frank 6,0133 6,0495 % -0,67  
Riyal 1,5765 1,5844 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 -1,31  
Altın Gr. 282 282 -1,00  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,16 17,18 0,09  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 0,00  
B. Petrol 66,08 66,08 -0,46  
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