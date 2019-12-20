***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuya ilişkin açıklamamız 22 Kasım 2019 Tarihinde yapılmıştır. Şubenin tescil ve kuruluş işlemleri tamamlanmış olup faaliyete