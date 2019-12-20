***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Şirketimiz ortaklarından Eti PERES 3.050.889 adet hissesini şirket ortaklarından Nesim PERES'e, yine şirketimiz ortaklarından Meryam Merkado PERES 3.050.889 adet hissesini şirket ortaklarından Avram PERES'e, devretmiş olup ortaklık yapısındaki değişiklik 13/12/2012 tarih 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 11 maddesine göre yapılan hisse devirleri Bir kişinin, şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğurmadığı ve Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı olmadığı için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı'na gerekli bilgilendirmeler yapılmasına ve yapılan hisse devirlerinin ortaklar pay defterine işlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804633BIST