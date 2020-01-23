***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.01.2020 11:16
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSHZRFK2016 Isın Kodlu Tahvil 2.Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHZRFK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.320.000
İhraç Fiyatı
11:13123.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 308,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:135,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:136,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:13295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,84
|16.187.265
|% 16,36
|
|HUBVC
|42,90
|23.349.116
|% 15,51
|
|BURCE
|9,22
|10.481.601
|% 13,13
|
|NATEN
|18,35
|59.950.027
|% 12,71
|
|ERSU
|3,65
|12.343.795
|% 12,65
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|355.623
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,67
|353.799.376
|% -0,34
|
|ICBCT
|6,11
|210.334.590
|% 0,66
|
|HALKB
|7,14
|174.566.452
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,83
|174.558.615
|% 7,65
|
|GARAN
|12,25
|168.023.274
|% 0,66
|
|KRSTL
|1,83
|174.558.615
|% 7,65
|
|ODAS
|2,04
|113.690.196
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,05
|162.460.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|68.837.741
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|141.787.213
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7425
|7,7813
|% -0,14
|
|Frank
|6,0810
|6,1177
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5712
|1,5791
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-5,26
|
|Altın Gr.
|295
|296
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,82
|