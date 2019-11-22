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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2019 16:57
GÜNCEL HABERLER



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Özel Sektör Tahvili 26.11.2019 TÜRKİYE Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 100000000 TRY Yurtiçi 29.08.2019 29.08.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800147


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 39,72 16.423.096 % 20,00  
VAKFN 2,23 47.323.262 % 19,89  
KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
SANKO 5,62 32.878.391 % 12,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3078 7,3444 % -0,36  
Frank 5,7056 5,7399 % -0,16  
Riyal 1,5188 1,5264 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -1,42  
Altın Gr. 269 269 0,19  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 -0,08  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,59 63,59 -0,38  
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