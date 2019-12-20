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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.12.2019 17:36
GÜNCEL HABERLER



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nesim PERES 14915454 TRY 42,62
Verda MİŞULAM 5253838 TRY 15,01
Avram PERES 8135702 TRY 23,24
Ester İPEKEL 3050889 TRY 8,72
Sibel KAMAYOR 3050889 TRY 8,72
Metin MUTAL 593228 TRY 1,69
TOPLAM 35000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804621


BIST



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Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.636 En Düşük
110.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,33 712.535.373 % 19,00  
MTRYO 7,01 10.747.691 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7222 7,7609 % 0,14  
Frank 6,0254 6,0617 % -0,47  
Riyal 1,5781 1,5860 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 0,59  
Altın Gr. 283 283 -0,10  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.864 1.910 3,97  
Yarım 901 924 1,92  
Çeyrek 452 462 0,96  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,14  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03  
B. Petrol 66,41 66,41 -0,13  
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