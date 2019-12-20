***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.12.2019 17:36
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nesim PERES 14915454 TRY 42,62
Verda MİŞULAM 5253838 TRY 15,01
Avram PERES 8135702 TRY 23,24
Ester İPEKEL 3050889 TRY 8,72
Sibel KAMAYOR 3050889 TRY 8,72
Metin MUTAL 593228 TRY 1,69
TOPLAM 35000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804621
BIST
17:36111.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 630,27
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:365,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:366,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:36282,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 282,46
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.747.691
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.421.063
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.952.258
|% 10,56
|
|GLBMD
|1,61
|18.595.088
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.862.985
|% -14,56
|
|FLAP
|4,41
|64.599.467
|% -13,02
|
|EUYO
|1,19
|10.645.069
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,28
|18.585.229
|% -11,72
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|THYAO
|13,73
|912.640.796
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|SISE
|5,25
|400.521.491
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,00
|376.710.730
|% 3,08
|
|IHLGM
|0,97
|184.958.822
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|272.841.959
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.004.406
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|KRDMD
|2,55
|256.094.079
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7222
|7,7609
|% 0,14
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5781
|1,5860
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,59
|
|Altın Gr.
|283
|283
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.864
|1.910
|3,97
|
|Yarım
|901
|924
|1,92
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-0,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:47ITTFH
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 426, 543 adet işlem
-
17:45BRMEN
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 653, 224 adet işlem
-
17:43KRTEK
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 233, 665 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem