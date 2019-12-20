***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNESİM PERES İç Kontrol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 42.62 Bağımsız Üye DeğilAVRAM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İstihbaratdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 23.24 Bağımsız Üye DeğilVERDA MİŞULAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı 15.01 Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiVENTURA SALTOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiMUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804625BIST