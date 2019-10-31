***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 191.697.600 7.849.129 114.094.386 2.548.052Satışların Maliyeti16 -178.828.817 -15.443.675 -109.396.219 -10.087.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.868.783 -7.594.546 4.698.167 -7.539.033BRÜT KAR (ZARAR)12.868.783 -7.594.546 4.698.167 -7.539.033Genel Yönetim Giderleri17 -7.533.611 -7.057.811 -2.461.983 -2.270.947Pazarlama Giderleri17 -1.831.957 -2.013.982 -681.131 -431.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.182.871 17.419.836 -324.369 10.194.561Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -320.794 -167.355 -101.401 -3.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.365.292 586.142 1.129.283 -49.602Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler169.973 82.885Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.381 -5.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.365.292 754.734 1.129.283 27.427Finansman Gelirleri19 450.520 165.769Finansman Giderleri20 -5.075.542 -2.167.977 -1.693.623 -893.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)740.270 -1.413.243 -398.571 -865.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri219.065 11.925 75.816 7.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 219.065 11.925 75.816 7.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415DÖNEM KARI (ZARARI)959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.394.506 4.638.373Dönem Karı (Zararı)959.335 -1.401.318Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)959.335 -1.401.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.611.892 561.977Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.10.11 836.939 412.714Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler509.510 171.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 185.324 -8.669Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.351Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 317.835 180.484Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.068.767Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-248.397Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.317.164Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-590.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.292Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.292Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -219.065 -22.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.784.532 5.477.714Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-266Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.659.761 -5.804.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 57.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.659.771 -5.862.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.724.984 12.773.897İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)iyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.122.222 12.779.907Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-46.415 611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.700 -1.648.967İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -57.907İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.703 -1.591.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)38.820Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.630.774 130.619İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.630.774 130.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-51.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)77.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.213.305 4.638.373Alınan Temettüler19 69.710Ödenen Faiz-3.305.480Alınan Faiz178.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -75.081Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -6.351Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.466Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-25.220YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-910 -49.414Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları35.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -910 -84.927Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -910 -84.927FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.215.587 6.935.096Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.190.017 6.935.096Kredilerden Nakit Girişleri34.190.017 6.935.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.335.280 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.335.280Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-639.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.820.171 11.524.055Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi590.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.410.722 11.524.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.387.885 16.290.593DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.798.607 27.814.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.798.607 26.659.297Finansal Yatırımlar5 2.374.823 37.144Ticari Alacaklar7 32.136.479 16.648.268İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar32.136.479 16.648.258Diğer Alacaklar8 9.804.723 8.425.465İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 592.714 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.212.009 8.425.465Peşin Ödenmiş Giderler14 155.975 109.560İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 155.975 109.560Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 43.709 61.175Diğer Dönen Varlıklar14 18.417 5.000İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 10.048 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.369 5.000ARA TOPLAM71.332.733 51.945.909TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.332.733 51.945.909DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar8 2.031.458 845.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.031.458 845.677Maddi Duran Varlıklar9 679.122 930.165Kullanım Hakkı Varlıkları10 556.024 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 40.186 45.251Ertelenmiş Vergi Varlığı21 284.852 5.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.108.896 3.343.547TOPLAM VARLIKLAR76.441.629 55.289.456KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 37.148.092 23.338.191İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37.148.092 23.338.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 585.808 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar36.562.284 23.338.191Ticari Borçlar7 5.187 3.360.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 49 46İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.138 3.360.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 131.592 92.772Diğer Borçlar8 10.168.490 717.840İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.168.490 717.840Kısa Vadeli Karşılıklar596.919 461.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 337.875 280.831Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 259.044 180.797ARA TOPLAM48.050.280 27.971.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.050.280 27.971.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar467.587 111.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 467.587 111.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER467.587 111.453TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.517.867 28.082.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.923.762 27.206.775Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.064.857 1.307.205Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.809 17.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -224.809 17.539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -4.100.430 -2.116.025Net Dönem Karı veya Zararı959.335 -1.984.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.923.762 27.206.775TOPLAM KAYNAKLAR76.441.629 55.289.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 16.127 1.406 -2.152.166 -80.895 27.784.472 27.784.472Transferler-80.895 80.895Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-715 -1.401.318 -1.402.033 -1.402.033Dönem Karı (Zararı)-1.401.318 -1.401.318 -1.401.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-715 -715 -715Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 15.412 1.406 -2.233.061 -1.401.318 26.382.439 26.382.439Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.d 1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.289.666 17.539 0 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775Transferler-1.984.405 1.984.405 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-242.348 959.335 716.987 716.987Dönem Karı (Zararı)959.335 959.335 959.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-242.348 -242.348 -242.348Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 1.289.666 -224.809 -4.100.430 959.335 27.923.762 27.923.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-242.348 -715 -54.626 -1.691Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatır -302.935 -68.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.587 179 13.656 423Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi60.587 179 13.656 423Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-242.348 -715 -54.626 -1.691TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)716.987 -1.402.033 -377.381 -860.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları716.987 -1.402.033 -377.381 -860.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795734BIST