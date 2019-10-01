***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KERVN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin zorunlu pay alım teklifi süreciyle ilgili olarak güncel talep formu bilgilerinize sunulmuştur. Talep formuna ayrıca www.investaz.com.tr internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcıların ekte bulunan talep formunu kullanmaları gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789513BIST