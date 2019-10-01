***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 20:56
***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KERVN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin zorunlu pay alım teklifi süreciyle ilgili olarak güncel talep formu bilgilerinize sunulmuştur. Talep formuna ayrıca www.investaz.com.tr internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcıların ekte bulunan talep formunu kullanmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789513
BIST
11:06104.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 379,73
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:065,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0183
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:066,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:06273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,40
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26