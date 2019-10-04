***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KERVN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin zorunlu pay alım teklifi süreciyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 2019/51 sayılı bülteninde yer alan karara istinaden yeniden düzenlenmiş talep formu bilgilerinize sunulmuştur. Talep formuna ayrıca www.investaz.com.tr internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcıların ekte yer alan talep formunu kullanmaları gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790166BIST