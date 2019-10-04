***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2019 11:58
***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KERVN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin zorunlu pay alım teklifi süreciyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 2019/51 sayılı bülteninde yer alan karara istinaden yeniden düzenlenmiş talep formu bilgilerinize sunulmuştur. Talep formuna ayrıca www.investaz.com.tr internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcıların ekte yer alan talep formunu kullanmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790166
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