***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
02.10.2019 19:12
***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ERTAN SAYILGAN / SELİM SAYILGAN
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 8005
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Diğer
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Gelen taleplerden doğan pay alım teklifi bedelleri hesapta karşılığı olduğu sürece ödenir.
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 14.10.2019
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
KERVN, TRACEYLN91B0 Hamiline Değil - 0,3
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
KERVN, TRACEYLN91B0 01.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 02.10.2019 0 0 0 0 0
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
KERVN, TRACEYLN91B0 0 0 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. pay alım teklifine ilk iki günde 12 yatırımcıdan toplamda 12.660.921 lot talep gelmiştir. Şu ana kadar gelen talepler pay alım teklifinde bulunanların hesaplarında, gelen talepleri karşılayacak nakit tutar bulunmadığı için karşılanamamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorunlu Pay Alım Teklif Talep Formu_KERVN.pdf
EK: 2 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_KERVN_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789722
BIST