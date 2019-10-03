***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KERVNİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ERTAN SAYILGAN / SELİM SAYILGANPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 8005Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı DiğerPay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Gelen taleplerden doğan pay alım teklifi bedelleri hesapta karşılığı olduğu sürece ödenir.Para Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 01.10.2019Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 14.10.2019Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıKERVN, TRACEYLN91B0 Hamiline Değil - 0,3Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıKERVN, TRACEYLN91B0 01.10.2019 0 0 0 0 0KERVN, TRACEYLN91B0 02.10.2019 0 0 0 0 0KERVN, TRACEYLN91B0 03.10.2019 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıKERVN, TRACEYLN91B0 0 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. pay alım teklifine ilk üç günde 14 yatırımcıdan toplamda 13.282.921 lot talep gelmiştir. Şu ana kadar gelen talepler pay alım teklifinde bulunanların hesaplarında, gelen talepleri karşılayacak nakit tutar bulunmadığı için karşılanamamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Zorunlu Pay Alım Teklif Talep Formu_KERVN.pdfEK: 2 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_KERVN_Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790059BIST