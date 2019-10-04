***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
04.10.2019 19:38
***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Düzeltme Nedeni Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin zorunlu pay alım teklifi süreciyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 2019/51 sayılı bülteninde yer alan karara istinaden talep formu yeniden düzenlenmiştir.
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ERTAN SAYILGAN / SELİM SAYILGAN
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 7860
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Diğer
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Gelen taleplerden doğan pay alım teklifi bedelleri hesapta karşılığı olduğu sürece ödenir.
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 14.10.2019
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
KERVN, TRACEYLN91B0 Hamiline Değil - 0,3
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
KERVN, TRACEYLN91B0 01.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 02.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 03.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 04.10.2019 0 0 820.500 246.150 4
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
KERVN, TRACEYLN91B0 820.500 246.150 4
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. zorunlu pay alım teklifi için 04.10.2019 tarihinde 4 yatırımcıdan toplamda 820.500 TL nominal tutarlı talep gelmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.10.2019 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş talep formları aracılığıyla açılmış olan hesaba pay virmanları gerçekleştirilmiştir.
1-3 Ekim tarihleri arasında pay alım teklifi ile ilgili talepte bulunmuş ve henüz talep formuyla birlikte yeni açılan hesaba paylarını virmanlamamış yatırımcıların (12.662.921 Lot, 12 Yatırımcı), hak kaybına uğramamaları için yeni açılmış ve aşağıda bilgileri verilmiş olan hesaba talepte bulundukları payları virmanlamaları gerekmektedir.
Aracı Kurum Kodu: IAZ
Hesap No: 7860
Hesap Adı: Kervansaray Pay Alım Teklifi Yatırımcıları
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_KERVN_Onaylı.pdf
EK: 2 Pay Alım Teklifi Talep Formu_KERVN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790574
BIST