***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
09.10.2019 17:58
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KERVN, TRACEYLN91B0 04.10.2019 0 0 820.500 246.150 4
KERVN, TRACEYLN91B0 07.10.2019 0 0 2.739.602 821.880,6 10
KERVN, TRACEYLN91B0 08.10.2019 0 0 2.102.230 630.669 11
KERVN, TRACEYLN91B0 09.10.2019 0 0 891.201 267.360,3 6
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. zorunlu pay alım teklifi için 09.10.2019 tarihinde 6 yatırımcıdan toplamda 891.201 TL nominal tutarlı talep gelmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.10.2019 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş talep formları aracılığıyla açılmış olan hesaba pay virmanları gerçekleştirilmiştir.
1-3 Ekim tarihleri arasında pay alım teklifi ile ilgili talepte bulunmuş ve henüz talep formuyla birlikte yeni açılan hesaba paylarını virmanlamamış yatırımcıların (11.455.981 Lot, 7 Yatırımcı), hak kaybına uğramamaları için yeni açılmış ve aşağıda bilgileri verilmiş olan hesaba talepte bulundukları payları virmanlamaları gerekmektedir.
Aracı Kurum Kodu: IAZ
Hesap No: 7860
Hesap Adı: Kervansaray Pay Alım Teklifi Yatırımcıları
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_KERVN_Onaylı.pdf
EK: 2 Pay Alım Teklifi Talep Formu_KERVN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791914
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