***IAZ* *KRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.10.2019 09:54
***IAZ******KRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IAZ
Dönem
30.09.2019-11.10.2019
Açıklamalar
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(KRGYO) paylarında 30.09.2019 - 11.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792869
BIST
15:3394.750
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98.074
En Düşük
93.382
15:335,9338
En Yüksek
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5,9371
En Düşük
5,8895
15:336,5461
En Yüksek
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|: 0,83%
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|Açılış
|: 6,5350
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|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5528
En Düşük
6,4933
15:33284,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,14
|Açılış
|: 284,80
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|Önceki Kapanış
|: 281,65
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285,62
En Düşük
281,12