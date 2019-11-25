***IAZ* *KRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***IAZ******KRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [KRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduIAZDönem11.11.2019-22.11.2019AçıklamalarKörfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(KRGYO) paylarında 11.11.2019 - 22.11.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800251BIST