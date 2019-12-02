***IAZ* *KRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******KRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul pazar yapısında yapılan değişiklik neticesinde likidite sağlayıcılığı hizmeti verdiğimiz KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) paylarının borsada sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi için piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcılık hizmeti alma zorunluluğu kalmamıştır. Bu nedenle 02.12.2019 tarihi itibariyle KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) payları için sunulan likidite sağlayıcılık hizmetine ilişkin sözleşme karşılıklı mutabakatla sonlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren KRGYO payları için likidite sağlayıcılık hizmeti yürütülmeyecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801391BIST